Augsburg

18:20 Uhr

Die Not alter, kranker Menschen in Kliniken und Heimen wächst

Plus Es häufen sich die Beschwerden von Angehörigen, dass gerade ältere, gebrechliche Patienten in Kliniken und Heimen aufgrund der angespannten Lage zu schlecht versorgt werden. Was Experten fordern und Betroffene tun können.

Von Daniela Hungbaur Artikel anhören Shape

Der Vater, der stark an Demenz leidet, konnte nicht einmal trinken, erzählt die Tochter. Nach einem Sturz und einer Operation sei er auch in seiner Mobilität eingeschränkt gewesen. „Doch man stellte ihm im Krankenhaus Essen und Trinken einfach auf den Tisch. Mein Vater ist an die Teetasse gar nicht hingekommen, aber das interessierte niemanden.“ Eine andere Frau berichtet, dass der hochbetagte Vater auf der Covid-Station über etliche Tage ohne jeden Kontakt zu seiner Familie liegen musste. Solche Berichte von verzweifelten Angehörigen häufen sich.

