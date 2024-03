Augsburg

vor 26 Min.

Diese Menschen lieben ihren unbeliebten Beruf

Plus Metzger, Gerichtsvollzieherin, Podologin: Für viele klingt das nicht nach einem Traumberuf. Vier Menschen erzählen, warum ihnen ihr Job dennoch gefällt.

Von Felicia Straßer

Was für die einen ein Traumjob ist, ist für andere die absolute Horrorvorstellung. Berufe wie Podologin oder Gerichtsvollzieher gehören für viele eher zur zweiten Kategorie. Dabei erfüllen sie wichtige gesellschaftliche Aufgaben. Vier Menschen erzählen, warum sie ihren Beruf so gerne ausüben:

Cassandra Uerlich, 26, Auszubildende Podologin in Augsburg: "Das Thema Füße ist auch nichts, wo Leute sagen 'cool, daran will ich arbeiten'", sagt Uerlich. Sie aber mag die Arbeit als Podologin. "Ich sehe, wie Menschen laufen und kann schon daran erkennen, welche Krankheit sie haben", sagt sie. Uerlich will den Menschen helfen und Lösungen für ihr Problem finden.

