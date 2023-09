Elfjähriger verpasst Ausstieg aus dem Zug

Der Junge aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck war auf dem Weg von Augsburg nach Althegnenberg. Er verpasste den Halt und fuhr bis München mit.

Das Zugbegleitpersonal im RB86 musste am Donnerstag wegen eines Elfjährigen die Bundespolizei verständigen. Der Junge aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck reiste laut Informationen der Bundespolizei München mit seinen Eltern im Zug aus Augsburg Richtung Althegnenberg und verpasste dort den Ausstieg. Die Gründe dafür sind nicht bekannt, heißt es.

Bundespolizist übergibt elfjährigen Jungen in Althegnenberg seinen Eltern

Die Bundespolizei in München wurde vom Zugbegleitpersonal über den ab Althegnenberg allein reisenden Jungen informiert und nahm ihn in Empfang. In einem Telefonat wurde mit der Mutter vereinbart, dass der Elfjährige von einem Beamten der Bundespolizei nach dessen Dienstende nach Althegnenberg begleitet wird. Der Bundespolizist übergab das Kind bei der Heimfahrt Richtung Augsburg beim Halt Althegnenberg am Abend den Eltern. (AZ)

