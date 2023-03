Augsburg

Neuer Ärztlicher Direktor will aus dem Uniklinikum einen Medizinpark machen

Plus Professor Klaus Markstaller ist der neue Ärztliche Direktor des Uniklinikums Augsburg. Der gebürtige Nürnberger kommt in einer Phase des Auf- und Umbruchs. Was er vorhat.

Von Daniela Hungbaur

Der neue Krankenhausdirektor mag das Wort Krankenhaus nicht? Nein, so ist es nicht. Das will Professor Dr. Klaus Markstaller gleich einmal klarstellen. Doch so schnell kann es gehen, dass etwas erzählt wird. Zumal wenn es sich um den neuen Ärztlichen Direktor des größten Krankenhauses in der Region handelt, um das Universitätsklinikum Augsburg. Markstaller startet in einer Zeit des Umbruchs. In einer Zeit, in der die ganze Krankenhauslandschaft Kopf steht. Weil eine bundesweite Krankenhausreform einschneidende Veränderungen ankündigt. Weil die Krankenhäuser selbst ächzen. Unter dem massiven Fachkräftemangel. Unter finanziellen Nöten. Und auch noch immer unter den Folgen der Corona-Pandemie, die unter anderem zu vielen Verschiebungen von Operationen geführt hat, die nun noch immer nachgeholt werden müssen.

