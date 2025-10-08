Lange Nacht des Impfens – diese Apotheken in der Region sind dabei

Am 8. Oktober findet die bundesweite Aktion „Lange Nacht des Impfens“ in Apotheken, Arztpraxen und bei Betriebsärzten statt. Dort kann man sich einfach und spontan gegen Grippe und Covid-19 impfen lassen. Die Aktion wird organisiert vom Bundesverband der Versorgungsapotheker (BVVA) e.V. und findet zum dritten Mal statt. Insgesamt nehmen dieses Jahr 356 Partner in ganz Deutschland teil.

Zu wenige Menschen gegen Grippe und Covid-19 geimpft

Laut BVVA gibt es in Deutschland Lücken in den Impfquoten. Nur 38 Prozent der Menschen über 60 seien gegen Grippe geimpft, die Empfehlung liegt bei 75 Prozent. Damit bleiben zu viele Menschen ungeschützt, was schwere Krankheitsverläufe zur Folge hat und das Gesundheitssystem belastet. Auch bei den Covid-19-Auffrischungen gebe es große Lücken.

Aktuell empfiehlt die Ständige Impfkommission (StIKO) die Grippeschutzimpfung für Personen über 60 Jahre, Menschen mit chronischen Erkrankungen, Schwangere und Berufsgruppen mit viel Kontakt zu anderen Menschen. Die Covid-19-Schutzimpfung wird empfohlen für Personen ab 60 Jahren, Bewohner und Mitarbeitende in Pflegeheimen, enge Kontaktpersonen von Risikopatienten und Jugendliche ab zwölf Jahren nach einer Beratung in der Apotheke. In diesen Fällen übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für die Impfung. In bestimmten Fällen werden die Kosten auch unabhängig vom Alter und Risiko übernommen.

Lange Nacht des Impfens: Apotheken bis nach Feierabend geöffnet

Die Lange Nacht des Impfens soll die Impfung niedrigschwellig machen. Die Apotheken sind nach Feierabend noch geöffnet, oft bis etwa 21 Uhr. Viele Standorte bieten die Impfungen ohne Termin an, bei einigen können Termine gebucht werden, damit Wartezeiten vermieden werden. Vor der Impfung gibt es ein kurzes Beratungsgespräch mit dem Fachpersonal, bei dem Fragen geklärt werden können und festgestellt wird, ob die Impfung für die Person geeignet ist. Dann wird in einem geschützten Bereich der Einrichtung die Impfdosis verabreicht. Die Impfung wird in den Impfpass eingetragen. Meist kann man die Einrichtung schon nach wenigen Minuten wieder verlassen, so der BVVA.

Diese Apotheken in und um Augsburg nehmen an der Langen Nacht des Impfens teil:

Linden Apotheke Augsburg Pfersee, Stadtberger Str. 4 1/2, 86157 Augsburg

Marien-Apotheke, Marktstraße 8, 86424 Dinkelscherben

Weitere teilnehmende Apotheken in ganz Deutschland finden Sie auf der Website der Langen Nacht des Impfens.