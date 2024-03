Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto in Schwaben getötet

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Schwaben getötet worden.

Der Autofahrer soll den entgegenkommenden 54-Jährigen beim Abbiegen übersehen haben, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei dem Unfall am Freitagabend in Untermeitingen wurde der Fahrer des Motorrades über das Auto geschleudert und erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz sofortiger medizinischer Hilfe im Krankenhaus starb. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete ein Unfallgutachten an.

(dpa)