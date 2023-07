Augsburg/München

vor 39 Min.

Rentnerin muss Beerdigung ihres Halbbruders zahlen, obwohl sie ihn nicht kannte

Plus Der Notgroschen einer 75-Jährige Augsburgerin ist dahin: Sie muss die Bestattung ihres verstorbenen Münchner Halbbruders bezahlen – obwohl sie nichts von ihm wusste.

Von Uli Bachmeier

Beerdigungen sind teuer, aber wer Geld hat und seinen verstorbenen Familienangehörigen die letzte Ehre erweisen will, nimmt die Kosten meist gerne auf sich. Was aber, wenn man nur wenig Geld hat und für die Beerdigung eines verstorbenen Verwandten zahlen soll, den man gar nicht kennt? Dann muss man trotzdem zahlen, sagt das Gesetz.

Bestattungskosten für den Halbbruder? Anna H. fiel aus allen Wolken

Anna H. (Name geändert) fiel aus allen Wolken, als sie Mitte März dieses Jahres das Schreiben der Städtischen Friedhöfe München in Händen hielt. Die 75-jährige Rentnerin aus Augsburg müsse, so wurde ihr mitgeteilt, für die Bestattungkosten ihres Halbbruders haften. Anna H. allerdings wusste bis zu diesem Moment gar nicht, dass sie einen Halbbruder hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

