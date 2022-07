Stau und Hubschrauber-Einsatz: Zwei Unfälle auf der A8

Auf der A8 bei Neusäß kam es am Freitagnachmittag zu einem Unfall mit einem Reisebus. Ein Hubschrauber musste landen. Und ganz in der Nähe krachte es ebenfalls.

Wegen eines Unfalls ist es auf der A8 bei Augsburg am Freitagabend in Richtung München zu Behinderungen gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage erklärte, war auf der Autobahn zwischen Neusäß und Augsburg-West um kurz nach 17 Uhr ein Auto einem Reisebus aufgefahren. Nach ersten Angaben wurden drei Menschen verletzt - wohl aber nicht schwer, so ein Polizeisprecher. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, dafür musste die Straße gesperrt werden. Der Stau habe sich mittlerweile wieder aufgelöst.

Fast zur gleichen Zeit hat es auf der A8 einen weiteren Unfall gegeben: ebenfalls Richtung München, und zwar zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Dasing. Weil in einigen Bundesländern an diesem Wochenende die Ferien beginnen, sei auf der Autobahn besonders viel Verkehr, was immer wieder zu gefährlichen Situationen führe, so der Polizeisprecher. (manu, joni)

In einer vorherigen Version hieß es, der Unfall mit Hubschraubereinsatz sei bei Friedberg in Richtung Stuttgart passiert. Dies haben wir korrigiert.