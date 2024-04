Augsburg

vor 20 Min.

Schwer verletzter Mann gefunden: Hintergründe unklar

An einer Haltestelle in Augsburg haben Passanten am frühen Montagmorgen einen Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen gefunden.

Der 63-Jährige sei in ein Krankenhaus gekommen und schwebe weiterhin in Lebensgefahr, hieß es in der Mitteilung der Polizei am Nachmittag. Die Beamten ermitteln nun zu den Hintergründen - einen Unfall mit einem Bus oder einer Straßenbahn könne nicht ausgeschlossen werden. Ein unfallanalytisches Gutachten wurde in Auftrag gegeben. Pressemitteilung der Polizei (dpa)

