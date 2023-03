Streit: Mann zückt Softair-Pistole und flüchtet

Die Polizei hat einen 36-Jährigen in Augsburg festgenommen, der zuvor bei einer körperlichen Auseinandersetzung eine Softair-Pistole gezogen hatte.

Der Mann war am Freitagabend mit drei anderen Männern in einen handgreiflichen Streit geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach gingen sich die vier aus bislang ungeklärter Ursache körperlich an. Im Verlauf der Streitigkeit zog der 36-Jährige seine täuschend echte Waffe.

Die Polizei fahndete daraufhin nach dem Flüchtigen und nahm ihn kurze Zeit später in der Nähe des Königsplatzes fest. Seine Waffe stellten die Beamten sicher. Gegen alle vier Männer wurden Ermittlungen eingeleitet. Dazu sollen auch die Videoaufnahmen am Königsplatz ausgewertet werden.

Der Königsplatz war schon einmal in den Schlagzeilen, als dort im Dezember 2019 ein damals 17-Jähriger einen 49 Jahre alten Vater mit einem Schlag getötet hatte. Der 49-Jährige, der Mitglied der Augsburger Berufsfeuerwehr war und an jenem Abend privat mit seiner Frau und einem befreundeten Paar unterwegs war, war mit einer siebenköpfigen Gruppe Jugendlicher und jüngerer Erwachsener in Streit geraten.

(dpa)