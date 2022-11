Schule

vor 34 Min.

Traumatisiert im Klassenzimmer: Ukrainische Kinder tun sich in der Schule schwer

An bayerischen Schulen werden viele Kinder und Jugendliche aus der Ukraine unterrichtet.

Plus Seit September gibt es in Bayern sogenannte Brückenklassen für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine. Nach den ersten Monaten zeigt sich: Es gibt Probleme. Was könnte helfen?

Von Stephanie Sartor

Michael Schwägerl redet nicht groß drum rum: "Wir sind keine Dolmetscher und auch keine Traumaexperten. Wir brauchen Unterstützung.“ Der Vorsitzende des Bayerischen Philologenverbands (bpv) – Sprachrohr der Gymnasien und Beruflichen Oberschulen im Freistaat – spricht damit ein Problem an, das die vielen Lehrerinnen und Lehrer betrifft, die in den Anfang des Schuljahres neu eingerichteten Brückenklassen arbeiten. Das Integrationsmodell – mittlerweile gibt es im Freistaat rund 800 solcher Klassen – soll den Geflüchteten dabei helfen, Deutsch zu lernen und sich in den Schulalltag einzufinden. Nur: Nach den ersten Monaten zeigt sich, dass es dabei oft Probleme gibt. Oder um im Bild zu bleiben: Die Brücken, die eigentlich geschlagen werden sollen, sind oft wackelig.

