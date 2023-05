Wetter-Wechsel in Augsburg und Bayern: Unwetter zum Wochenstart?

Nach sommerlichen Temperaturen steht in Augsburg und der Region ein Wetter-Wechsel an. Es sind Unwetter zu erwarten.

Das Wochenende brachte sommerliche Gefühle nach Augsburg und in die Region. Am Samstag war das Thermometer bereits über 20 Grad geklettert. Am Sonntag soll nun der bislang heißeste Tag des Jahres folgen. In Augsburg und der Region sind Spitzentemperaturen bis zu 25 Grad zu erwarten. Zum Beginn der neuen Woche steht nun aber offenbar schon wieder ein Wetter-Wechsel an.

Wetter in Augsburg: Warnung vor Unwetter zum Wochenstart

Der Wochenstart bringt in Deutschland das Potenzial für Unwetter mit sich. Zunächst gilt dieses vor allem im Westen und Norden des Landes. Doch auch in Bayern machen sich die Vorboten des Wetter-Wechsels bereits am Montag, 22. Mai, bemerkbar. Die Temperaturen sollen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf unter 20 Grad sinken.

In der Nacht zum Dienstag, 23. Mai, kann es in und um Augsburg dann ungemütlich werden. Dann können die Unwetter laut DWD auf Bayern übergreifen. Es ist mit teils kräftigen Gewittern und heftigem Starkregen zu rechnen. Auch Hagel könnte herunterkommen. Die Unwetter können sich bis zum Mittag hinziehen. Sie sollten aber mit der Zeit schwächer werden. Abends dürfte es in Augsburg und der Region dann trocken bleiben. Die Temperaturen sinken allerdings deutlich ab, dürften um die 15 Grad erreichen.

Montag, 22. Mai: trocken, Spitzentemperaturen um die 20 Grad

trocken, Spitzentemperaturen um die 20 Grad Dienstag, 23. Mai: starker Regen, Unwetter , womöglich Hagel

starker Regen, , womöglich Hagel Mittwoch, 24. Mai: leichte Regenschauer, Temperaturen bis 16 Grad

Wetter in Augsburg aktuell: Was kommt nach den Unwettern?

Nach dem ungemütlichen Dienstag dürfte es schon zur nächsten Wetter-Wende kommen. Die Wetterlage soll sich in Bayern laut dem DWD wieder beruhigen. Regen ist in Augsburg ab Mittwoch bis zum Wochenende nur vereinzelt zu erwarten. Die Temperaturen liegen am Mittwoch zunächst um die 15 Grad, sollen am Ende der Woche aber bis auf 20 Grad ansteigen.

