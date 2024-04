Verletzt an Haltestelle gefunden: Mann stirbt im Krankenhaus

Der Mann, der in Augsburg mit lebensgefährlichen Verletzungen an einer Haltestelle für Straßenbahnen und Busse gefunden wurde, ist im Krankenhaus gestorben.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei bei der Kriminalpolizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet worden, die die Hintergründe des Vorfalls aufklären soll.

Passanten hatten den 63-Jährigen in der Nacht zum Montag mit Beinverletzungen entdeckt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus, wo er laut einer Sprecherin am Montagabend starb. Die Polizei schloss einen Unfall nicht aus, es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte die Sprecherin. Ein unfallanalytisches Gutachten wurde in Auftrag gegeben.

(dpa)