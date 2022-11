Markus Söder im Live-Interview: Lassen Sie uns über Bayern reden

Am 9. November kommt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zu unserem Live-Interview nach Augsburg. Stellen Sie schon jetzt Ihre Fragen oder sichern Sie sich Tickets.

Wie schaffen wir es durch die Krise? Woher bekommt Bayern künftig seinen Strom? Mit wem könnte die CSU nach der Landtagswahl im nächsten Jahr regieren – und mit wem auf gar keinen Fall? Und kommt der nächste Kanzlerkandidat der Union vielleicht doch aus Bayern? Über all das wollen wir reden – in einer neuen Ausgabe unseres Formats „Augsburger Allgemeine Live“.

Unser Gast am kommenden Mittwoch, 9. November, ist Markus Söder und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können live dabei sein, wenn sich der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende den Fragen unseres Landtagskorrespondenten Uli Bachmeier und unseres Politikchefs Michael Stifter stellt.

Was wollen Sie von Markus Söder wissen?

Selbstverständlich wollen wir, wie immer, auch wissen, was Sie wissen wollen. Vielleicht haben Sie ja noch ganz andere Fragen an den Mann, der seit 2018 unser Land regiert und zu den mächtigsten Gegenspielern der Ampel-Koalition in Berlin gehört. Dann können Sie uns diese gerne vorab per Mail an live@augsburger-allgemeine.de schicken.

Oder sichern Sie sich Ihre Tickets für das Live-Interview im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg (Jesuitengasse 12). Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Ihre Eintrittskarten können Sie online unter augsburger-allgemeine.de/ticket buchen. Die Schutzgebühr beträgt 3 Euro. Wir freuen uns schon auf das Wiedersehen mit Ihnen!

Noch ein Tipp für alle, die Markus Söder an diesem Abend nicht vor Ort in Augsburg erleben können oder kein Ticket mehr ergattern: Die Aufzeichnung unseres Gesprächs mit dem Ministerpräsidenten stellen wir Ihnen wie immer auch auf unserer Internetseite zur Verfügung. (AZ)

