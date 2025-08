Augsburger Allgemeine mit Allgäuer Zeitung steigert Reichweite

Wenn Sie diese Zeilen lesen, gehören Sie zur stark wachsenden Zahl von Leserinnen und Lesern unserer Zeitung. 761.000 Menschen in Bayern – bundesweit sind es 780.000 – lesen täglich die Augsburger Allgemeine mit Allgäuer Zeitung und den Heimatausgaben. Damit ist unsere Zeitung eine der führenden Tageszeitungen im Freistaat.

Das geht aus der aktuellen Erhebung der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) hervor, der sogenannten ma 2025 Tageszeitungen. Für diese wurden mehr als 130.000 deutschsprachige Personen ab 14 Jahren befragt. Demnach steigerte die Augsburger Allgemeine mit Allgäuer Zeitung ihre Reichweite um 80.000 Leserinnen und Leser im Vergleich zur Erhebung aus dem Jahr zuvor – und das gegen den Trend einer leicht gesunkenen Gesamtreichweite aller Tageszeitungen in Deutschland. Diese erreichen knapp die Hälfte der deutschsprachigen Bevölkerung und sind somit eine wesentliche Stütze unserer Demokratie. Vor allem überregionale Titel verloren allerdings an Reichweite, massiv die Süddeutsche Zeitung mit einem Minus von 15 Prozent und nun 950.000 Leserinnen und Lesern.

Regionale Abozeitungen werden in besonderem Maße geschätzt

Die Erhebung bestätigt Erkenntnisse anderer Befragungen sowie wissenschaftlicher Untersuchungen: Regionale Abozeitungen und ihre Inhalte werden in gedruckter und digitaler Form als E-Paper oder online in besonderem Maße geschätzt – gerade in Zeiten weitverbreiteter Fake News und fehlerhafter KI-Zusammenfassungen bei der Internetsuche.

Sie bieten ihren Leserinnen und Lesern vertrauenswürdige Informationen und gut recherchierte Berichte aus ihrer Region – wie unsere Redaktion etwa beim Jahrhunderthochwasser vor einem Jahr. Ebenso liefern sie Einordnungen zu überregionalen Themen – stets mit Blick auf ihr Verbreitungsgebiet und das, was die Menschen dort interessiert.