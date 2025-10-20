„Ich bereue nichts“: Diese Augsburger Anwältin machte den Skandal um die JVA Gablingen öffentlich

Alexandra Gutmeyr sagt von sich, sie habe ein dickes Fell. Aber als die Augsburger Anwältin die neuesten Enthüllungen unserer Redaktion im Skandal um die JVA Gablingen am Wochenende gelesen hat, sei ihr das sehr nahe gegangen. „Es ist einfach unvorstellbar, was in dem Gefängnis ablaufen konnte.“ Dabei hat Gutmeyr selbst durch Mandanten einen Einblick erhalten, was sich hinter den Gefängnismauern abgespielt haben soll. Die Dimension eines Systems von Gewalt und Machtmissbrauch allerdings, das dort offenbar herrschte, die hatte die Juristin nicht erahnt, als sie Alarm schlug.

Im Oktober 2024 machte Alexandra Gutmeyr gemeinsam mit der ehemaligen Anstaltsärztin Katharina Baur Missstände publik. Mit ihren Schilderungen setzten beide Frauen sowohl das Bayerische Justizministerium als auch die Ermittler gehörig unter Druck. Und jetzt ein Jahr später? „Ich bereue nichts“, sagt Gutmeyr.

Die Augsburger Anwältin erhielt unzählige Mails, Briefe und Anrufe

Alexandra Gutmeyr sitzt im Besprechungsraum in der Kanzlei genau auf dem Stuhl, auf dem sie vor einem Jahr unserer Redaktion von einem menschenunwürdigen Umgang mit den Häftlingen berichtet hatte. Der Stuhl ihr gegenüber bleibt heute leer. Damals, bei jenem denkwürdigen Interview, hatte Katharina Baur darauf Platz genommen. Ein erneutes Interview möchte die Medizinerin jetzt, zu diesem Zeitpunkt, nicht geben. Es würde sie zu sehr aufwühlen, sagt sie. Gutmeyr hat dafür Verständnis. Wahnsinnig dankbar sei sie Baur für deren Mut. „Sie hatte mir das Vertrauen geschenkt, das Ganze öffentlich zu machen.“

Die Schilderungen der einstigen Anstaltsärztin in der JVA Gablingen von verzweifelten Häftlingen, die offenbar zu Unrecht tagelang in den berüchtigten Kellerzellen ohne Matratzen und nackt ausharren mussten, bis manche durchdrehten, entsetzten die Republik. „Als die Missstände in der Presse veröffentlicht waren, brach um Frau Baur und mich das Chaos aus“, erinnert sich Alexandra Gutmeyr. In der Kanzlei Müller & Kollegen sei plötzlich die Hölle los gewesen.

Nicht nur, dass zahlreiche Medien aus ganz Deutschland Anfragen stellten. „Ich erhielt unzählige Emails und Briefe von möglichen Betroffenen, ständig klingelte das Telefon. Vieles war auch anonym.“ Die zierliche Anwältin erreichten sogar Beschwerden über Justizvollzugsanstalten in anderen Bundesländern. „Ich kam mit dem Lesen nicht mehr hinterher. Das Bild, dass es in Gablingen wohl unrechtmäßig zuging, verfestigte sich.“ Ein Kanzleikollege half Gutmeyr beim Sichten. Es ging auch um die Bewertung der Seriosität der Schreiben. „Ich lege ungerne etwas unbearbeitet zur Seite. Deshalb nahm ich mir Zeit, alles zu lesen und den Menschen zu antworten.“ Der Wahnsinn hielt wochenlang an. Es konnte nicht gutgehen.

„Ende des Jahres hatte ich einen Zusammenbruch“, erzählt die 50-Jährige. Es passierte bei der Weihnachtsfeier der Kanzlei. Gutmeyr ging es nicht gut. „Ich bat einen Kollegen, mich an die frische Luft vor das Lokal zu begleiten.“ Was dann geschah, weiß sie nicht. „Als ich wieder zu Bewusstsein kam, lag ich am Boden.“ Alexandra Gutmeyr machte den vielen Stress für ihre Ohnmacht verantwortlich. „Ich nahm zwei Wochen Urlaub. Soweit es das Telefon zuließ, konnte ich mich entspannen.“ Ob sie nach den Enthüllungen bedroht wurde?

In der JVA Gablingen sollen manche zu Häftlingen sagen: „Ruf doch deine Folter-Alexandra an“

Nein. Da habe es nichts gegeben. „Aber mir wurden Gerüchte zugetragen, dass Häftlingen in der JVA Gablingen gesagt worden sei: ‚Ruf halt deine Folter-Alexandra an‘.“ Gefreut habe sie sich über den Anruf eines 80-Jährigen. „Er fand es toll, was ich gemacht habe und wünschte mir viel Kraft. Er sagte, selbst Straftäter hätten so eine Behandlung nicht verdient.“ Das sieht Alexandra Gutmeyr auch so. Sie möchte, dass die Vorfälle in der JVA Gablingen aufgeklärt werden, dass betroffenen Häftlingen Gerechtigkeit widerfährt. „Ihnen geht es nicht um Schmerzensgeld, sie wollen endlich Gehör finden.“

Gutmeyr kritisiert medizinische Versorgung in der JVA Kaisheim

Sie hoffe, dass der Skandal um das Gefängnis Änderungen im Strafvollzug bewirkt. Schließlich gäbe es noch einiges zu tun. „Die zweite Baustelle ist die JVA Kaisheim, dort ist die medizinische Versorgung der Insassen seit Jahren ein Problem“, kritisiert sie. Die Anwältin nimmt weiterhin kein Blatt vor den Mund. „Wenn das alles, was ich über die JVA Gablingen erfahren habe, den Tatsachen entspricht und ausermittelt ist, dann hätte ich kein Verständnis, wenn mögliche Schuldige nur eine Geldstrafe erhielten.“ Solche Personen sollten als Bedienstete keinen Fuß mehr in eine JVA setzen dürfen. „Außer sie stehen auf der anderen Seite.“

Die polizeilichen Ermittlungen gegen mindestens 18 Bedienstete, darunter die ehemalige Leitung der JVA Gablingen, sind abgeschlossen. Die Augsburger Staatsanwaltschaft will bis Ende des Jahres die erste Anklage erheben.

Alle Beiträge der preisgekrönten Recherche finden Sie auf unserer Übersichtsseite zum Justizskandal in der JVA Gablingen.