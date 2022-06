Augsburger Klimacamp

18:19 Uhr

Zwei Jahre Augsburger Klimacamp: Aber wo sind die anderen Aktivisten?

Am 1. Juli 2020 haben Klimaaktivisten und -aktivistinnen das kleine Camp neben dem Rathaus aufgebaut. Seit diesem Tag demonstrieren sie hier für mehr Klimaschutz.

Plus Seit zwei Jahren campieren Klimaschützerinnen und Klimaschützer in der Augsburger Innenstadt. Sonst hört man wenig von der "Fridays for Future"-Bewegung. Warum?

Die Sonne brennt an diesem Nachmittag auf das Pflaster neben dem Augsburger Rathaus. Die meisten Passantinnen und Passanten eilen auf dem Weg in den Feierabend vorbei. Aber Charlotte Lauter und Franziska Pux hält das nicht vom Versuch ab, die Welt zu retten. Ein kleines bisschen zumindest. Heute versuchen sie es über das Verteilen von Aufklebern. Ob er ein paar Sticker zum Klimaschutz haben wolle, fragen die jungen Frauen einen Mann, der sich die Plakate vor dem Klimacamp durchliest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

