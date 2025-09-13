Augsburger Presseball 2025: Glamour, heiße Beats und neue Akzente

Nach dem großen Jubiläum im vergangenen Jahr – 2024 wurde der 50. Presseball gefeiert – schlägt die Benefizgala der Augsburger Allgemeinen in diesem Herbst ein neues Kapitel auf. „Mit frischen Ideen, neuen Formaten und besonderen Akzenten haben wir unseren Ball wieder einmal weiterentwickelt“, sagt Alexandra Holland, Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen. Geprägt werde der Abend zudem von zwei besonderen Jubiläen, betont die Gastgeberin: „Die Augsburger Allgemeine feiert in diesem Jahr ihr 80-jähriges Bestehen, die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, blickt auf 60 Jahre zurück – zwei Erfolgsgeschichten, die untrennbar mit dem Presseball verbunden sind und die wir zusammen feiern werden.“

Musikalisch bietet der Presseball in diesem Jahr ein breites Spektrum aus bekannten Publikumslieblingen und neuen Akteuren: Im Großen Ballsaal eröffnet das Orchester Klaus Ammann den Abend mit einem breiten Repertoire von Tanzmusik über Bigband-Sound bis zu Musical- und Filmmelodien. Der Höhepunkt folgt traditionell gegen Mitternacht: Welcher Main-Act in diesem Jahr für den Presseball nach Augsburg kommt, wird in Kürze verraten. Nach der Mitternachtsshow ist im Großen Ballsaal noch lange nicht Schluss: DJ Guido La Vespa und seine Freunde verwandeln die Location zur fulminanten After-Show-Party in einen großen Dance Club.

Der gesamte Erlös der großen Tombola geht wieder an die Kartei der Not

Auch außerhalb des Großen Ballsaals setzt der Presseball auf musikalische Vielfalt: Im RT1 Nightclub sorgen die RT1 DJs Heiko Glück und Enrico Ostendorf für Stimmung – dieses Mal gemeinsam mit dem international gefragten Augsburger DJ David Kochs. Die Ginbar, bereits im Vorjahr ein Publikumsmagnet, wird in diesem Jahr zur Party-Zone: Die beiden Augsburger DJs Daniel Fibrile und ScorPhalcon spielen Oldies, New Funk, 80er Jahre Sound und House. Das Große Foyer gehört der Band Glamour Chief mit ihrer charakteristischen Mischung aus Soul, Swing, Funk, Jazz und Pop, und im Champagnerfoyer unterhält Charlie Glass am Flügel mit einem beeindruckend breiten Repertoire.

Für passende Drinks und kulinarische Genüsse sorgt eine Vielzahl an Bars und Gastronomie-Angeboten. Neben den Plätzen im Großen Ballsaal sowie auf dem Balkon und den Flanierkarten gibt es in diesem Jahr eine neue Kartenkategorie mit Sitzplätzen inklusive Getränkepauschale auf der Casinogalerie – komfortabel, ruhiger und mit Blick auf das Ballgeschehen im Großen Foyer. Die große Tombola, deren gesamter Erlös traditionell an die Kartei der Not geht und wesentlich zur Finanzierung der Hilfsprojekte beiträgt, lockt auch 2025 mit über 1000 Preisen und sechs besonders hochwertigen Hauptgewinnen: eine Mercedes A-Klasse, ein Schmuckset von Chopard (gestiftet von Juwelier Herbert Mayer), ein Jahr Personal Training im KRAFTWERK Friedberg, ein Maßanzug von Scabal, ein komplettes Brautoutfit von „Die Brautflüsterin“ sowie ein Aufenthalt im 5-Sterne-Resort auf Sardinien, ermöglicht durch Oscar Reisen.

Mit jedem gekauften Los unterstützen die Gäste die Arbeit der Kartei der Not – und verbinden so beim Augsburger Presseball einen glanzvollen Abend mit sozialem Engagement für notleidende Menschen in unserer Heimat.

Info: Tickets für den 51. Augsburger Presseball am 8. November 2025 sind ab sofort erhältlich. Alle Informationen und Karten unter: presseball-augsburg.de