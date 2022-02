Augsburger Uni-Spion

vor 36 Min.

Prozess um Spion: Deutscher Verfassungsschutz beobachtete russischen Vize-Konsul

Ilnur N. war am Institut für Materialforschung an der Uni Augsburg tätig. Nun steht er als mutmaßlicher Spion vor Gericht.

Plus Ein russischer Geheimdienst zapfte einen Uni-Mitarbeiter an. Doch der junge Mann bestreitet, dass er von den Hintergründen gewusst habe. Der Spionage-Prozess gewährt seltene Einblicke ins Schattenreich der Agenten.

Ilnur N. wirkt zurückhaltend, fast scheu. Der junge Mann mit den kurzen Haaren und dem dunklen Bart trägt Jeans, ein hellblaues Hemd und einen dunkelblauen Pulli. Er sitzt im großen Schwurgerichtssaal des Münchner Strafjustizzentrums und ist merklich eingeschüchtert. Der 30-Jährige spricht auf Russisch, seiner Muttersprache. N. leidet an einem Sprachfehler. Er stottert. Vor lauter Aufregung stottert er am Donnerstagvormittag recht viel. Er erzählt, wie alles begann. Beteuert, er habe nicht gewusst, in was er da reingeraten sei. So stellt man sich keinen Spion vor. Aber wie soll man sich schon einen Spion vorstellen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen