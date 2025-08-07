Icon Menü
Augsburger Zoll stoppt Tiertransport mit 45 Hunden

Leipheim

Kleintransporter mit 45 Hunden: Augsburger Zoll stoppt Tiertransport

Ein Transporter fährt mit 45 Hunden von Rumänien nach England - nicht alle Tiere haben ausreichend Platz. Der Zoll unterbricht die Fahrt bei Leipheim.
Von Valentin Kronberger
    •
    •
    •
    Insgesamt 45 Hunde transportierte der Fahrer von Rumänien nach England.
    Insgesamt 45 Hunde transportierte der Fahrer von Rumänien nach England. Foto: Hauptzollamt Augsburg

    Der Augsburger Zoll hat bei Leipheim einen Kleintransporter mit insgesamt 45 Hunden aufgehalten. Der Fahrer habe gegen tierschutzrechtliche Transportanforderungen verstoßen, so der Zoll in einer Mitteilung. Demnach war in dem Auto nicht genügend Platz für alle Tiere.

    Der Fahrer gab laut Mitteilung gegenüber dem Zoll an, 45 Hunde von Rumänien nach England transportieren zu wollen. Zwar hatten alle Hunde die notwendigen Impfungen, aber einige Transportboxen waren nicht groß genug. Daraufhin wurde das Veterinäramt Günzburg hinzugezogen.

    Zwei Hunde mussten kurzzeitig ins Tierheim

    Eine Mitarbeiterin verteilte die unterschiedlich großen Hunde neu in den Boxen und stellte sicher, dass 43 Hunde mit ausreichend Platz weiterfahren konnten. Zwei Hunde mussten vorübergehend im Tierheim untergebracht werden. Sie wurden einige Tage später abgeholt. Gegen den Fahrer des Transporters wurde laut Zoll ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

