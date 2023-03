Bayerische Metallindustrie beschäftigt deutlich mehr Azubis

Die bayerische Metall- und Elektroindustrie hat im vergangenen Jahr 13.819 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen - gut 5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Für das laufende Jahr erwarten die Branchenverbände Vbm und Bayme einen weiteren Anstieg um über 5 Prozent. Wachstumsbremse sei, dass es zu wenige beziehungsweise zu wenig geeignete Bewerber gibt. Statistisch betrachtet stünden jedem Bewerber in Bayern fast zwei Ausbildungsplätze offen, sagte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt am Donnerstag in München. Viele Stellen blieben unbesetzt. "Die Situation wird sich weiter verschärfen.".

Ein Azubis in der bayerischen M+E Industrie verdient ab Juni im Durchschnitt 1166 Euro. Im vergangenen Jahr hätten rund 90 Prozent der Betriebe ihre Azubis befristet oder unbefristet übernommen, im laufenden Jahr dürften es 94 Prozent sein.

(dpa)