Der älteste Azubi Bayerns: Heinz Waldenmaier ist 67 - und will Metzger werden

Plus Im Hotel, in der Justiz, beim Grenzschutz: Heinz Waldenmaier hatte schon viele Berufe. Mit 67 Jahren startet er ein neues Kapitel - und ist nun Metzgerlehrling.

Die Mitarbeitenden im Finanzamt dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie Heinz Waldenmaiers Unterlagen auf dem Tisch liegen hatten. Der 67-Jährige hat nicht nur Anspruch auf seine wohlverdiente Rente - sondern bezieht auch ein Gehalt als Auszubildender. Seit September absolviert Waldenmaier eine Metzgerlehre in Rottach-Egern, Landkreis Miesbach.