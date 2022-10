Ausbildung

vor 6 Min.

Der harte Weg – Abendrealschüler pauken für die zweite Chance

Mathe bis spätabends: Bei Peter Schuster geht es hier um lineare Gleichungen. In der Abendrealschule in Augsburg drücken die Schülerinnen und Schüler an vier Abenden pro Woche die Schulbank.

Plus An Abendrealschulen büffeln Erwachsene bis spätabends für die Mittlere Reife. Nicht alle halten das durch. Doch für die, die es schaffen, ist es der ersehnte Türöffner. Wie hart ist der Weg?

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Draußen wird es dunkel, der Stundenzeiger nähert sich der sieben. Die meisten Berufstätigen sitzen jetzt womöglich schon am heimischen Esstisch oder fläzen auf der Couch. Für die Schüler der zweiten Klasse an der Augsburger Abendrealschule ist jetzt gerade erst Halbzeit. Bei Matthias Norys, dem Leiter der Abendrealschule, geht es in der dritten Stunde um Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen. Und die wichtigen Fragen im Leben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen