Wirtschaft fordert Bildungsreform nach Pisa-Debakel

Exklusiv Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft fürchtet Nachteile im internationalen Wettbewerb – und stellt konkrete Forderungen für Schulen.

Die bayerische Wirtschaft fordert nach dem jüngsten Pisa-Debakel konkrete Maßnahmen, um die Bildungsqualität am Standort Deutschland zu verbessern. "Die Ergebnisse sind ein Alarmsignal", sagt Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw). "Bildung ist die wichtigste Ressource, um als Wirtschaftsstandort international wettbewerbsfähig zu bleiben." Deutschlands Schülerinnen und Schüler hatten bei der weltweiten Pisa-Studie in Deutsch und Mathematik so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor.

Die vbw hat einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, der den Leistungsschwund aufhalten soll. Zentrale Forderung in dem Papier, das unserer Redaktion exklusiv vorliegt, ist die Vermittlung von Sprachkompetenz. Nur wer die deutsche Sprache ausreichend sicher beherrscht, soll nach dem Willen der vbw in die erste Klasse der Grundschule starten dürfen. "Wir brauchen bereits in Kindertagesstätten konsequente Sprachförderung und verpflichtende Sprachstandserhebungen", mahnt Brossardt.

Bertram Brossardt ist Hauptgeschäftsführer der vbw. Foto: Tobias Hase, dpa (Archivbild)

Rund jeder vierte 15-Jährige in Deutschland erreichte bei dem Vergleichstest nicht die Mindeststandards im Lesen. In Mathematik mangelt es sogar 30 Prozent an den Basiskompetenzen. Doch der Abwärtstrend zeichnet sich schon viel früher ab, bei den Grundschulkindern. Laut einer weiteren Studie von 2023 kann jeder vierte Viertklässler nicht gut genug lesen, um dem Unterricht sinnvoll zu folgen. Bayerns Schülerinnen und Schüler liegen zwar deutlich über dem deutschen Schnitt, doch auch für den Freistaat fordert die vbw "massive Anstrengungen", um "den wirtschaftlichen Wohlstand langfristig nicht zu gefährden".

"Wir stehen vor der Herausforderung, Kinder verschiedener Herkunft erfolgreich in unser Bildungssystem zu integrieren", sagt Brossardt. Er verlangt nicht nur eine engere Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen, sondern auch ein Umdenken bei den Fördergeldern im Bildungssystem. "Statt Investitionen nach dem Gießkannenprinzip müssen wir vor allem Bildungseinrichtungen finanziell fördern, die sich in sozialen Brennpunkten befinden oder bei der Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund besonders gefordert sind."

Nach Pisa-Studie: Mehr Geld für Brennpunktschulen gefordert

Dafür bringt die vbw die Einführung eines sogenannten Sozialindex ins Spiel. Investitionen könnten sich dann zum Beispiel daran orientieren, wie viele Kinder mit Zuwanderungshintergrund oder aus Familien, die Bürgergeld beziehen, an einer Schule lernen. Solche Daten werden in Bayern bislang nicht systematisch erhoben. SPD und Grüne im Landtag fordern einen Sozialindex schon lange, um Kindern mit geringeren Bildungschancen eine bessere Förderung zu ermöglichen.

Einen Wunsch der vbw will die Staatsregierung bereits zum kommenden Schuljahr umsetzen. Verpflichtende Sprachtests vor der Einschulung sollen bis dahin auf den Weg gebracht werden. Ferner soll die Zahl der Deutsch- und Mathematikstunden an Grundschulen erhöht werden – aus Sicht der Wirtschaft ein wichtiger Schritt. Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) will den Schulen einen breiten Spielraum dabei lassen, wo sie an anderer Stelle streichen. Geht es nach einer Umfrage des Philologenverbands, ist ganz klar, was wegfallen soll: 82 Prozent der Englischlehrkräfte an Gymnasien sehen keinen Verlust darin, Englisch an Grundschulen zu streichen. Die Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter hängen auch nicht an der Weltsprache im Kindesalter: "Es darf keine Denkverbote geben, wenn es darum geht, die Basiskompetenzen zu stärken. Denn der zukünftige Bildungserfolg der nachwachsenden Generation hängt in allererster Linie von den grundlegenden Kompetenzen in Deutsch und Mathematik ab", heißt es von der vbw.