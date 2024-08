Flucht aus dem BKH Straubing: Zwei Ausbrüche mit verdächtigen Parallelen

Einer ist gefasst, bleiben noch drei. So lässt sich die neueste Entwicklung im Fall des spektakulären Ausbruchs von vier Straftätern aus dem Bezirkskrankenhaus (BKH) Straubing in Niederbayern zusammenfassen. Der erste der vier Geflüchteten wurde laut dem Polizeipräsidium Niederbayern von österreichischen Einsatzkräften am Donnerstagabend in der Steiermark festgenommen. Der 28-Jährige soll keinen Widerstand geleistet haben. Die Staatsanwaltschaft Regensburg habe bereits eine Überstellung nach Deutschland beantragt.

