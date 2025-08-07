Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Ausfälle bei der Münchner S-Bahn: Störung auf der Linie S7

S-Bahn München

Ausfälle bei der Münchner S-Bahn: Störung auf der Linie S7

Auf der S-Bahn-Linie S7 sind auf einem Abschnitt keine Fahrten möglich. Die Bahn hat jedoch einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Das ist der Grund für die Störung.
Von Dominik Schätzle
    • |
    • |
    • |
    Wegen der Reparatur an einer Weiche ist am Donnerstagabend kein Verkehr auf der Strecke der Linie S7 zwischen Baierbrunn und Wolfratshausen möglich.
    Wegen der Reparatur an einer Weiche ist am Donnerstagabend kein Verkehr auf der Strecke der Linie S7 zwischen Baierbrunn und Wolfratshausen möglich. Foto: Hendrik Schmidt, dpa (Symbolbild)

    Zu einer Störung und Zugausfällen kommt es am späten Donnerstagnachmittag und Abend, 7. August, auf der Linie 7 der Münchner S-Bahn. „Zwischen Baierbrunn und Wolfratshausen sind keine Zugfahrten möglich“, teilt die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mit.

    Die betroffenen S-Bahnen wenden in Baierbrunn. Betroffen von der Störung, die seit kurz nach 16 Uhr besteht, sind auch die Stationen Hohenschäftlarn, Ebenhausen-Schäftlarn sowie Icking, die alle auf der Strecke liegen.

    Störung auf der S7 der S-Bahn München: Reparatur an einer Weiche

    Die Ursache sei eine Streckenstörung, erklärt die S-Bahn München, weshalb es zur Reparatur an einer Weiche komme. Für Pendlerinnen, Pendler und alle anderen Fahrgäste bedeutet der Ausfall auf dem Abschnitt der S7, dass es zu Verspätungen und Teilausfällen kommt.

    Die Bahn hat jedoch einen Ersatzverkehr mit Großraumtaxis zwischen Baierbrunn und Wolfratshausen eingerichtet. Fahrgäste erkennen diese an der speziell gekennzeichneten „Ersatzverkehr“-Beschilderung. Die Bahn rechnet damit, dass die Störung noch am Abend behoben werden soll.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden