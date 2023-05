Idylle, Spielplatz, Blasmusik: Das sind die schönsten Biergärten der Region

Endlich Mai! Spätestens jetzt beginnt die Biergarten-Saison. Aber wohin am besten? Wir haben 18 Tipps gesammelt, die auch ein paar Kilometer Fahrt wert sind.

Ob mit Freunden nach der Arbeit oder mit der Familie nach einer Radltour am Wochenende: Bayerische Küche schmeckt im Biergarten immer noch am besten! Wenn sich der Frühling bald von seiner sonnigen Seite zeigt, wird es unter den Kastanien umso gemütlicher. Aber welche Biergärten sind wirklich einen Besuch wert? Wir haben Redakteurinnen und Redakteure von Donauwörth bis an den Ammersee um ihre Geheimtipps gebeten – und 18 Orte gesammelt, für die Sie ruhig auch mal einen Landkreis weiter fahren können. Es lohnt sich!

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Biergarten am Ammersee: An der Alten Villa spielt in Utting die Musik

Nach einjähriger Schließung ist im vergangenen Jahr der Biergarten bei der Alten Villa am Ammersee-Ufer in Utting zwischen Freizeitgelände und Strandbad wieder eröffnet worden. Mit rund 1000 Plätzen neben der Rodenhauser-Villa ist er der größte Biergarten am Westufer und gleichermaßen beliebt bei Einheimischen wie Gästen aus Augsburg oder München. Die neuen Wirte bieten klassische Biergartenspeisen vom Obazdn bis zum Hendl, willkommen sind aber auch alle, die ihre eigene Brotzeit mitbringen und sich dazu ein frisch gezapftes Bier der König-Ludwig-Brauerei aus Kaltenberg von der Schenke holen. Bekannt ist der Biergarten auch wegen seines musikalischen Programms. An den Feiertagen und an Wochenenden am Samstagabend oder Sonntagvormittag gibt es Livekonzerte mit Blasmusik und Jazz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .