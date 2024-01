Ausflug-Tipps

Lust auf Schwimmen? Diese Hallenbäder sind einen Besuch wert

Wasserrutschen, Außen-Pool, Felsenlandschaft oder Wellenbad: Die Schwimmbäder in der Region haben einige Attraktionen.

Plus Sie locken mit Wellenbad, Riesenrutschen, Koi-Karpfen in einer Grotte oder Südsee-Gefühl. In der Region gibt es einige Thermen und Hallenbäder, die einen Besuch wert sind. Sechs Tipps aus der Redaktion.

Es ist windig, matschig, zwar hin und wieder sonnig aber doch auch häufig grau. Winter eben. Das Wetter lockt nicht gerade nach draußen, aber irgendwann wird es auch drinnen langweilig. Was also tun? Wie wäre es mit einem Besuch im Hallenbad, der Therme oder Sauna? Zugegeben, das Angebot in der Region ist nicht gerade riesig. Aber einige schöne Bäder mit Rutschen und Saunen gibt es doch. Welche das sind? Unsere Redaktion hat ein paar Tipps zusammengetragen.

Die Donautherme in Ingolstadt – Wellenbad und Donauauen

Die Donautherme in Ingolstadt ist erst kürzlich saniert worden. Foto: Xaver Habermeier

Die Donautherme in Ingolstadt hat einiges zu bieten und wurde erst kürzlich saniert beziehungsweise neu gebaut. Es handelt sich um ein Erlebnisbad mit Rutschen, Gastronomie und Poolbar, außerdem gibt es ein Wellen-, Sport- und Außenbecken. Für Wellness-Feeling sorgen unter anderem ein Whirlpool, ein Dampfbad und der Saunabereich. Liegestühle und Wasserbetten laden zum Entspannen ein. Wer mag, kann eine Massage oder eine andere Behandlung buchen. Optisch greift die Therme das regionale Thema der Donauauen auf. Im Kinderbereich sieht es mit Affe, Schlange und Papagei dagegen nach Dschungel aus. Wer nicht nass werden will, kann in das Fitnessstudio "Wasserkraft" gehen, das sich im selben Gebäude befindet.

