Ausflugsverkehr sorgt für Staus: Viel Sonne bis Montag

Das sonnige Frühlingswetter mit milden Temperaturen hat am Karfreitag für viel Verkehr auf Bayerns Straßen gesorgt.

Vor allem in den Morgenstunden machten sich zahlreiche Menschen im Freistaat auf, um in die Ausflugsregionen in Oberbayern und Schwaben zu fahren, wie Sprecher der Polizei berichteten.

Auf der Autobahn 7 kam es im dichten Verkehr zu mehreren Unfällen und in der Folge auch zu Staus. Es habe zum Glück bislang aber keine Schwerverletzten gegeben, berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Der längste Stau erstreckte sich nach seiner Schilderung auf etwa zehn Kilometer.

Auch am Osterwochenende rechnet die Polizei mit regem Reiseverkehr - der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat viel Sonnenschein bis Ostermontag angekündigt. Zwar soll es am Samstagvormittag vereinzelt noch stark bewölkt sein und örtlich kleinere Schauer geben. Danach werde es aber nahezu in ganz Bayern viel Sonne geben.

Am Samstag und Sonntag rechnet der DWD mit Temperaturen um die 17 Grad, am Ostermontag sollen im Raum Aschaffenburg sogar 19 Grad erreicht werden. Mit Beginn der neuen Woche steige das Regenrisiko dann wieder etwas an.

