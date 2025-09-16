Mann ohne Ticket will sich nicht ausweisen und beißt Polizist in den Oberschenkel

Ein 24 Jahre alter Schwarzfahrer hat am Montagmittag am Münchner Hauptbahnhof einen Bundespolizisten angegriffen und sich massiv gegen eine Ausweiskontrolle gewehrt. Zuvor war er in einem Regionalexpress von Ingolstadt nach München ohne Ticket und ohne Ausweispapiere kontrolliert worden.

24 Jahre alter Schwarzfahrer greift auf Bundespolizisten am Münchner Hauptbahnhof an

Ein Zugbegleiter des RE1 meldete gegen 12 Uhr und noch vor der Einfahrt in den Münchner Hauptbahnhof einen Schwarzfahrer ohne Ticket, der sich bei der Fahrkartenkontrolle geweigert hatte, sich auszuweisen. Am Bahnsteig von Gleis 20 erwarteten den Mann aus Somalia bereits Beamte der Bundespolizei. Auch ihnen gegenüber verweigerte er Angaben zu seiner Person.

Als die Bundespolizei den 24-Jährigen zur Dienststelle bringen wollte, um seine Personalien aufzunehmen, leistete er massiv Widerstand. Er schlug, trat und bespuckte die Beamten. Dann biss er einem Bundespolizisten stark in den Oberschenkel. Um weitere Spuck- und Beißattacken zu vermeiden, setzten ihm die Polizisten eine Spuckhaube auf.

Widerstand gegen Polizeibeamte: Mann ohne Ticket muss am Dienstag dem Haftrichter

Der Mann wehrte sich aber weiterhin körperlich und fügte dem bereits gebissenen Beamten Abschürfungen am Unterarm und Wunden im Gesicht zu. Der Bundespolizist brach daraufhin wenig später seinen Dienst ab. Auch im Polizeigewahrsam beruhigte sich der Schwarzfahrer nicht, sondern schlug und trat weiterhin Polizisten.

Wie sich herausstellte, war der Mann bereits mehrfach polizeibekannt. In der Vergangenheit hatte er sich diverse Eigentums-, Gewalt- und Drogendelikte zuschulden kommen lassen. Er verweigerte sowohl Atemalkoholkontrolle als auch Drogenscreening. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurde er wegen des Verdachts auf Alkohol- und Drogenkonsum zunächst zu einer Blutentnahme gebracht und anschließend in einer Haftanstalt untergebracht. Am Dienstag wird er dem Haftrichter vorgeführt.