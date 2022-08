Australien

02.08.2022

Fall Simone Strobel: Kautionsverhandlung für Ex-Freund

Im Fall der vor 17 Jahren in Australien getöteten deutschen Erzieherin Simone Strobel soll an diesem Mittwoch die Kautionsverhandlung für ihren in Untersuchungshaft sitzenden Ex-Freund stattfinden.