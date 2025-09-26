Mehr Frauenquote wagen?

Die Reaktionen auf den Vorstoß, eine Frauenquote für alle CSU-Gremien einzuführen, fallen verhalten aus. Zumindest äußern sich angefragte CSU-Politikerinnen dazu am Freitag zurückhaltend oder gar nicht. Markus Söder, Parteichef und Ministerpräsident, wollte auf Anfrage nicht erklären, wie er zu dem Vorstoß steht. 2019 war er auf einem Parteitag damit gescheitert, eine verpflichtende Frauenquote auch auf die Kreisebene auszuweiten. Seit 2010 gibt es in der CSU eine Quote von 40 Prozent für Vorstände auf Landes- und Bezirksebene. Später rückte Söder von „weiteren Quoten in der Partei“ ab.

Ganz im Gegensatz zu Ulrike Scharf. Die Vorsitzende der Frauen-Union Bayern und Sozialministerin sagte nun: „Wir brauchen die Quote dringend auch auf der kommunalen Ebene, denn da wird die Politik für die Menschen vor Ort am allermeisten spürbar.“ Eine entsprechende Forderung könnte auf der Landesversammlung der Frauen-Union in Bad Windsheim, die am Freitag begann, ein größeres Thema werden. Auf eine Prozentzahl für eine Quote hatte sich Scharf nicht festgelegt.

CSU-Oberbürgermeisterin Albsteiger: „Am System ändert eine Quote nichts“

Katrin Albsteiger, CSU-Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm, sprach sich bereits 2010 gegen eine Frauenquote aus. Jetzt sagte sie: „Dass ich persönlich keine Freundin der Quote bin, ist allgemein bekannt und hat sich auch nicht geändert.“ Statt einer Quote schlägt sie einen anderen Weg vor: „Wir werben gerade im Vorfeld der Kommunalwahl sehr für das Engagement von Frauen in kommunalen Parlamenten – und viele wissen, wie schwer es ist, Kandidatinnen zu finden, die bereit sind, politische Verantwortung zu übernehmen.“ Doch man müsse damit deutlich früher ansetzen als mit der Wahl in einen Ortsvorstand, so Albsteiger. „Am System ändert eine Quote nichts.“

Als erste Oberbürgermeisterin Augsburgs, sagte CSU-Politikerin Eva Weber, erlebe sie oft, dass Frauen in Politik und Wirtschaft unterrepräsentiert seien. Mit Blick auf die Kommunalwahlen – sie sind am 8. März 2026 – habe sie „zahlreiche Frauen für ein Stadtratsmandat gewinnen wollen“. Aus verschiedenen Gründen sei das nicht immer einfach.

Was sie von Scharfs Vorstoß halte? „Ob eine verbindliche Quote das richtige Instrument ist, darüber kann man diskutieren“, sagte Weber. „Klar ist für mich jedoch: Wir müssen Frauen den Zugang erleichtern, Strukturen attraktiver machen und die Leistungen von Frauen sichtbarer.“ Darum unterstütze sie überparteiliche Projekte ebenso wie eigene Initiativen. So gehe im Oktober ihr Mentoringprogramm für junge Frauen in die nächste Runde. Im Freistaat liegt der Frauenanteil an der Spitze der Rathäuser laut Bayerischem Gemeindetag bei lediglich etwa zehn Prozent.