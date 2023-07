Auszeichnung

Bayerischer Museumspreis geht nach Ober- und Niederbayern

Der Bayerische Museumspreis geht in diesem Jahr an das Holzknechtmuseum Ruhpolding in Oberbayern und das Museum Rotes Schulhaus im niederbayerischen Rinchnach.

Wie die Landesstelle für nichtstaatliche Museen am Freitag mitteilte, wurden die Auszeichnungen am Donnerstag beim 22. Bayerischen Museumstag in Freising verliehen. Das Holzknechtmuseum Ruhpolding erhält den mit 20.000 Euro dotierten Preis für ein Museum mit haupt- oder nebenamtlich-wissenschaftlicher Leitung für seine neukonzipierte Dauerausstellung zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Waldarbeit. Die barrierefreie Ausstellung biete Besuchern einen unterhaltsamen und lehrreichen Ausflug in dieses eng mit der Region verbundene Gewerbe. Das ehemalige Mädchenschulhaus in Rinchnach wurde nach langem Leerstand saniert und ist erst seit 2022 wieder als "Museum Rotes Schulhaus" geöffnet. Die Besitzer wollen das Museum als Kulturzentrum und Treffpunkt etablieren. Besonders sei das Engagement zu würdigen, mit einem modernen Heimatmuseum die Weiterentwicklung des ländlichen Raums stärken zu wollen. Dafür erhielt das Museum den Preis für eine ehrenamtlich geführte Einrichtung und 10.000 Euro. Der Bayerische Museumspreis wird in beiden Kategorien von der Kulturstiftung der Versicherungskammer Bayern verliehen. Der Förderpreis "Vermittlung im Museum" von 10.000 Euro ging in diesem Jahr an das Freilandmuseum Oberpfalz in Nabburg für die Projektidee "ZukunftsBauHaus". Mit Workshops und einem Holzbausatz soll dort unter anderem die historische Dimension des Bauens im ländlichen Raum vermittelt werden. Der Preis wird von der Bayerischen Sparkassenstiftung verliehen. Pressemitteilung der Landesstelle für nichtstaatliche Museen (dpa)

