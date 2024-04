Deutscher Computerspielpreis wird in München verliehen

In München feiert sich am Donnerstag die deutsche Games-Branche.

Beim Deutschen Computerspielpreis (DCP) werden am Abend (ab 20.00 Uhr) die besten nationalen und internationalen Videospiele ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung verbunden sind in den meisten Kategorien auch Preisgelder. Für das beste deutsche Spiel etwa gibt es 100 000 Euro. Insgesamt gibt es 15 Kategorien, darunter auch für "Spieler*in des Jahres", die Persönlichkeiten aus der Szene auszeichnet. Neu ist die Kategorie "Beste Story". Der Preis wird seit 2009 jährlich verliehen. Die Zeremonie findet abwechselnd in Berlin und München statt. Moderiert wird die Show 2024 von Katrin Bauerfeind und Uke Bosse.

Gute Chancen können sich etwa das Weltraum-Epos "Everspace 2" und das Adventure "Fall of Porcupine" ausrechnen - sie sind jeweils in vier Kategorien nominiert, darunter beim Hauptpreis "Bestes Deutsches Spiel". Das Horrorspiel "Ad Infinitum" schaffte drei Nominierungen.

