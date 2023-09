Deutscher Zukunftspreis: Forscherteams stellen Projekte vor

Im vergangenen Jahr wurde eine neue Mikroskop-Technik ausgezeichnet, zuvor ging der Deutsche Zukunftspreis an die Biontech-Gründer, die mit ihrem Corona-Impfstoff weltweit bekannt wurden. Nun läuft das Rennen um den renommierten Wissenschaftspreis erneut.

Drei Forscherteams stellen am Mittwoch (11.00 Uhr) ihre für den Deutschen Zukunftspreis nominierten Projekte vor. In diesem Jahr geht es unter anderem um neue Entwicklungen zur Eindämmung des Klimawandels. Zudem ist ein Projekt aus dem Bereich Medizin dabei. In dem mehrstufigen Verfahren hat die Jury die Teams ausgewählt. Die Teams kommen aus Bayern, Hamburg und Nordrhein-Westfalen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Auszeichnung am 22. November in Berlin verleihen. Welches Team den Preis erhält, bleibt bis zuletzt geheim - die Jury entscheidet erst am Tag der Verleihung endgültig.

2021 ging der Preis an die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Uğur Şahin für ihre Forschung an der mRNA-Technik und die Entwicklung des Corona-Impfstoffs. Im vergangenen Jahr erhielten den Preis Forschende von Carl Zeiss Microscopy aus Jena für eine neue Mikroskop-Technik, mit der lebende Zellen besser untersucht werden können.

Der Deutsche Zukunftspreis des Bundespräsidenten ist mit 250.000 Euro dotiert und gehört zu den bedeutendsten Wissenschaftspreisen in Deutschland. Voraussetzung ist nicht nur die Innovation, sondern auch, dass das Produkt zur Marktfähigkeit entwickelt sein muss. Schon die Nominierung gilt als hohe Auszeichnung.

(dpa)