München rollt rote Teppiche aus bei Filmpreis und Filmball

München startet in ein Wochenende rund um Kino und Film.

Heute (19.00 Uhr) werden im Prinzregententheater die Bayerischen Filmpreise verliehen, am Samstag wird dann beim Deutschen Filmball weitergefeiert. Hoffnungen auf eine Trophäe können sich die Macher des Films "Girl You Know It's True" machen. Das Biopic über den Skandal rund um das Pop-Duo Milli Vanilli ist für den besten Film nominiert, neben "Die Mittagsfrau" und "Rickerl - Musik is höchstens a Hobby".

Andere Preisverleihungen stehen schon fest, etwa für Hannah Herzsprung als beste Darstellerin für ihre Rolle im Drama "15 Jahre". Und Veronica Ferres bekommt den Ehrenpreis, den ihr Ministerpräsident Markus Söder (CSU) überreichen will. Neben den Geehrten werden nach Angaben der Staatskanzlei auf dem roten Teppich viele weitere Prominente erwartet, darunter Mario Adorf, Oliver Berben, Senta Berger, Moritz Bleibtreu, Sky Du Mont, Ruby O. Fee oder Jutta Speidel.

Der Bayerische Filmpreis wird seit 1979 für "hervorragende Leistungen im deutschen Filmschaffen" verliehen. Die Auswahl trifft eine unabhängige Fachjury. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 300.000 Euro verliehen.

(dpa)