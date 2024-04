Preise für Nachwuchstalente bei "Jugend forscht"

Erfindergeist und Kreativität beweisen viele Schülerinnen und Schüler jedes Jahr bei "Jugend forscht". In Landshut werden nun die Landessieger gekürt.

Für Nachwuchserfinder aus Bayern wird es am Freitag (09.00 Uhr) spannend: Wer gewinnt den Landeswettbewerb von " Jugend forscht" und darf am Bundeswettbewerb teilnehmen? Drei Tage lang präsentierten die Regionalsieger ihre Projekte auf Landesebene. Im Landshuter Rathaus werden nun die Gewinner bekannt gegeben. Bei "Jugend forscht" dürfen junge Leute im Alter von 15 bis 21 Jahren mitmachen. Sie können Einzel- oder Gruppenarbeiten in sieben Fachgebieten vorstellen: Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik sowie Technik. Die Landessiegerinnen und Landessieger stellen ihre Projekte beim Bundeswettbewerb vom 30. Mai bis 2. Juni 2024 in Heilbronn vor.

(dpa)