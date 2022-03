Regisseur Christian Stückl erhält Toleranz-Preis

Der Regisseur und Theaterintendant Christian Stückl erhält für seinen Einsatz gegen Antisemitismus einen weiteren Preis.

Die Evangelische Akademie Tutzing zeichnet den 60 Jahre alten Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele und Intendanten des Münchner Volkstheaters mit dem Toleranz-Preis in der Kategorie "Zivilcourage" aus.

Stückls Inszenierungen wie "Ghetto", "Der Stellvertreter", "Nathan der Weise", "Hiob" oder "Der Kaufmann von Venedig" seien leidenschaftliche Plädoyers gegen Rassismus und Antisemitismus, teilte die Akademie am Donnerstag mit. Stückl leiste damit in der Welt des Theaters einen unverzichtbaren und unübersehbaren Beitrag zur Verständigung, dass in einer pluralen Gesellschaft Menschen unterschiedlicher religiöser Herkunft friedlich zusammenleben könnten.

Als Leiter der Oberammergauer Passionsspiele habe er Mut und Überzeugungskraft bewiesen, die Passion von christlichen Anti-Judaismen zu befreien, und so zur notwendigen Versöhnung zwischen Christentum und Judentum beigetragen.

Der Preis war Stückl bereits 2020 zuerkannt worden. Pandemiebedingt konnte die Ehrung bislang jedoch nicht stattfinden. Die Auszeichnung solle Stückl nun am 31. März in Oberammergau verliehen werden.

Stückl wurde 1987 jüngster Spielleiter der alle zehn Jahre aufgeführten Passion, erstmals inszenierte er sie 1990. Am 14. Mai ist die Premiere seiner vierten Inszenierung geplant, diese war wegen Corona um zwei Jahre verschoben worden. Der Ehrenbürger Oberammergaus hat die Passion in vieler Hinsicht erneuert. Insbesondere befreite er sie von antisemitischen Zügen.

Für seinen Einsatz gegen Antijudaismus wurde er bereits mehrfach geehrt, unter anderem erhielt er zuletzt die renommierte Buber-Rosenzweig-Medaille sowie den Abraham-Geiger-Preis.

© dpa-infocom, dpa:220324-99-657349/2 (dpa)