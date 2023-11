Bärbel Wohlleben erhält Preis für Frauenfußball

Bärbel Wohlleben ist eine Pionierin im Frauenfußball. Nun wurde sie in Würzburg geehrt.

Die ehemalige Fußballspielerin Bärbel Wohlleben ist von der Universität Würzburg mit dem sogenannten Lotte-Ehrenpreis für Mädchen- und Frauenfußball ausgezeichnet worden. Wohlleben habe sich in ihrem Leben stets der Förderung des Mädchenfußballs gewidmet, teilte die Universität mit.

Wohlleben hatte 1974 als erste Frau das "Tor des Monats" in der ARD-"Sportschau" erzielt und als Mannschaftskapitänin mit dem TuS Wörrstadt die erste Deutsche Meisterschaft im Frauenfußball gewonnen. Nach ihrer aktiven Zeit war die gebürtige Ingelheimerin jahrzehntelang Trainerin im Mädchenfußball. "In meiner jetzigen reiferen Jugendzeit hätte ich nicht daran gedacht, aktuell noch solche Aufmerksamkeit zu erfahren", sagte die 79-jährige Wohlleben laut Universität zu der Auszeichnung am Freitag.

"Lotte" ist der Universität Würzburg zufolge bundesweit der einzige Preis für den Mädchen- und Frauenfußball. Er wird nach 2017 und 2019 dieses Jahr zum dritten Mal verliehen. Neben Wohlleben wurden heuer geehrt das deutsch-irakische Mädchenfußballprojekt "Scoring Girls" der ehemaligen Bundesligaspielerin Tugba Tekkal, die Schiedsrichterin Marie Gamperl sowie der Berliner Verein Pichanga, der im Juni mit einem Spiel gegen ein Frauenfußballteam des Vatikans für Aufsehen gesorgt hatte.

Zu den bisherigen Preisträgerinnen gehören unter anderem der Youtube-Kanal "Mädchenfußball-TV" und Tina Theune, die als Bundestrainerin den ersten WM-Titel im deutschen Frauenfußball holte.

(dpa)