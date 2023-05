Bayerischer Verfassungsorden für "Bully" und Susanne Klatten

Filmemacher Michael "Bully" Herbig und Unternehmerin Susanne Klatten sind am Freitag in München mit dem Bayerischen Verfassungsorden geehrt worden.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner ( CSU) verlieh den Orden auch an Claudia Dalla Torre, die langjährige Vorsitzende des Vereins "Frauen helfen Frauen": "Sie waren ein echter Segen für Frauen und Kinder in Not."

Herbig würdigte sie als "Tausendsassa": "Geliebt vom Publikum, gefeiert von Kritikern". Klatten, Hauptanteilseignerin von BMW, gehöre "zu den wirtschaftlich prägendsten Persönlichkeiten der Bundesrepublik", sagte Aigner.

(dpa)