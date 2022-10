Ehren-Plaketten für Chöre und Musikgruppen aus ganz Bayern

Kunstminister Markus Blume (CSU) hat 21 Chöre und Musikgruppen aus ganz Bayern anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens gewürdigt.

"Mit Glanz und Gloria feiern wir unsere bayerische Laienmusik!", ohne sie wäre es still in Bayern, sagte Blume bei der Ehrung am Sonntag in Eichstätt.

Die Zelter-Plakette erhielten 16 Gesangsensembles, die Pro-Musica-Plakette ging an an 5 Instrumentalgruppen. Mit der Auszeichnung des Bundespräsidenten würden Laienmusikensembles gewürdigt, die sich in einer mindestens 100-jährigen Vereinsgeschichte intensiv und erfolgreich der Chor- und Instrumentalmusik widmeten, heißt es in der Mitteilung.

