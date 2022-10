Sportfreunde Stiller erhalten Kulturpreis Bayern

Die Münchner Band Sportfreunde Stiller erhält in diesem Jahr den Kulturpreis Bayern.

Wie das Energieunternehmen Bayernwerk am Freitag mitteilte, engagieren sich die drei Künstler neben ihrer Musik für eine gerechtere Welt und für die Menschen in ihrer Region. Bekannt wurde die vor 27 Jahren gegründete Gruppe durch Hits wie "'54, '74, '90, 2006", "Lass mich nie mehr los" oder "Applaus, Applaus".

Außerdem erhalten den Angaben zufolge vier weitere Kunstschaffende die Auszeichnung. Zu ihnen gehört die Schriftstellerin Augusta Laar, die etwa das Schamrock-Festival der Dichterinnen in München und Wien gegründet habe - den Angaben zufolge das einzige Festival für Lyrikerinnen weltweit. Der Countertenor Valer Sabadus wird für seine Stimme geehrt. Olaf Unverzart ist für seine Fotografien bekannt. Schauspielerin und Sängerin Lucy Wilke spielt im Ensemble der Münchner Kammerspiele und erhält für ihre Leistungen ebenfalls das Preisgeld in Höhe von jeweils 5000 Euro.

Der Kulturpreis Bayern wurde erstmals im Jahr 1959 vom Bayernwerk beziehungsweise seinen Vorgängerunternehmen verliehen. Seit 2005 wird der Kulturpreis in Zusammenarbeit mit dem bayerischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst überreicht. Die Preisverleihung soll am 10. November in den Münchner Eisbachstudios stattfinden. Es findet zudem eine Übertragung per Live-Stream und in mehreren lokalen Sendeanstalten statt.

