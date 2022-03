Auto an Bahnübergang von Zug erfasst

An einem Bahnübergang im Berchtesgadener Land ist ein Auto von einem Zug erfasst und mitgeschoben worden.

Die 81-jährige Fahrerin habe sich dabei nur leicht verletzt, teilte das Bayerische Rote Kreuz am Mittwoch mit.

Den Angaben zufolge hatte die Frau am Dienstagabend an dem unbeschränkten Übergang bei Bischofswiesen die Lokalbahn übersehen. Trotz Notbremsung schob der etwa 40 bis 50 Stundenkilometer schnelle Zug demnach das Auto etwa 50 Meter vor sich her, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Zugführer und die 17 Fahrgäste blieben unverletzt. Die 81-Jährige müsse nun mit einer Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

