Holding kauft angeschlagenen Automobilzulieferer ETM

Die Max Valier Holding GmbH aus Oberhaching übernimmt zum 1.

Februar den insolventen Ostthüringer Automobilzulieferer ETM GmbH. Das teilte Insolvenzverwalter Rolf Rombach am Mittwoch in Erfurt mit. Das Unternehmen mit 340 Beschäftigten in Saalburg-Ebersdorf ist auf die Fertigung von Bauteilen und Systemen aus Kunststoff für die Automobilindustrie spezialisiert. Beliefert werden laut Rombach unter anderem die Autohersteller VW, BMW und Mercedes.

Das Insolvenzverfahren war vor zwei Jahren eröffnet worden. Es sei darum gegangen, zusammen mit Fachleuten verschiedener Bereiche den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren und zu erhalten, sagte Rombach. Die Bedingungen für den Erhalt des Unternehmens seien vor allem durch die Energiekrise herausfordernd gewesen. Es sei mit zahlreichen Übernahmeinteressenten verhandelt worden.

Die Max Valier Holding GmbH sei eine auf Engineering- und Industrieunternehmen spezialisierte Industrieholding. Der neue Investor wolle den kompletten Geschäftsbetrieb von ETM übernehmen und weiterentwickeln. Geplant seien Investitionen am Standort Saalburg-Ebersdorf.

