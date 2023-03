Im Westen tankt es sich billiger

In den westlichen Bundesländern tankt es sich derzeit deutlich billiger als anderswo in Deutschland.

In den westlichen Bundesländern tankt es sich derzeit deutlich billiger als anderswo in Deutschland. Sowohl bei Superbenzin der Sorte E10 als auch bei Diesel sind das Saarland, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen die drei günstigsten Länder, wie der ADAC am Donnerstag mitteilte. Besonders teuer ist Sprit dagegen unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein, teilweise auch in Bayern und Hamburg.

Konkret ermittelte der ADAC am Donnerstag, 11.00 Uhr, für Super E10 den günstigsten Landesdurchschnittspreis im Saarland mit 1,696 Euro pro Liter. Dahinter folgen Rheinland-Pfalz mit 1,709 Euro und NRW mit 1,713 Euro. Am teuersten ist dieser Kraftstoff in Hamburg mit 1,798 Euro pro Liter vor Mecklenburg-Vorpommern mit 1,784 und Brandenburg mit 1,781 Euro.

Bei Diesel ist Rheinland-Pfalz mit 1,673 Euro pro Liter am billigsten. Dahinter folgen NRW (1,681) und das Saarland (1,682). Am teuersten sind hier Mecklenburg-Vorpommern mit 1,736 Euro pro Liter, Bayern (1,735) und Brandenburg (1,729).

(dpa)