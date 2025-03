Sieben Verletzte und 185.000 Euro Schaden bei Unfallserie

Sieben Verletzte und ein Schaden in sechsstelliger Höhe sind die Bilanz einer Unfallserie auf der Autobahn 8 in Schwaben. Die Autobahn war wegen der Unfälle am Montag in beiden Richtungen für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Ermittelt werde nun gegen drei mutmaßliche Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.

Zunächst hatte ein 73 Jahre alter Autofahrer den Angaben zufolge beim Spurwechsel den Wagen eines 46-Jährigen übersehen. In der Folge kam es auf Höhe der Ausfahrt Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) zu Zusammenstößen mit weiteren Fahrzeugen, auch ein Lastwagen war beteiligt. Vier Menschen wurden leicht verletzt.

Zwei weitere Unfälle folgten

Durch den Unfall bildete sich ein Stau, den ein 22-jähriger Autofahrer laut Polizei zu spät bemerkte. Er fuhr auf den Wagen einer 38-Jährigen auf. In der Folge stießen insgesamt drei Autos und ein Lastwagen zusammen, ein Mensch wurde dabei leicht verletzt.

Auch auf der Gegenfahrbahn in Richtung München kam es noch zu einem Unfall, weil ein 83-jähriger Autofahrer das Stauende zu spät bemerkte. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf rund 185.000 Euro.