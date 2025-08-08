Autofahrer übersieht Baustelle - Unfall mit zehn Autos

Einen Unfall mit zehn Autos hat ein Autofahrer in einem Baustellenbereich auf der Autobahn 9 bei Pegnitz (Kreis Bayreuth) verursacht. Der 39-Jährige habe vermutlich den Beginn einer Baustelle übersehen, teilte die Polizei mit.

Er fuhr demnach mehrere rot-weiße Warnbaken um, die die Baustelle absperrten. Neun nachfolgende Fahrzeuge wurden in den Unfall verwickelt. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Mehrere Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Ölwanne eines Lastwagens wurde bei dem Unfall beschädigt und verursachte eine kilometerlange Ölspur. Die Polizei sperrte die Autobahn zur Reinigung zwischenzeitlich komplett.