Kinder werfen Steine auf Autobahn 71 - Polizei greift ein

Drei zwölfjährige Jungen haben Steine auf die Autobahn 71 geworfen. Dabei wurde am Mittwochnachmittag das Auto eines Fahrers bei Geldersheim (Landkreis Schweinfurt) beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe deshalb die Beamten alarmiert. Polizisten fanden die Kinder kurz darauf an der Überführung der Brücke. Nach einem eindringlichen Gespräch mit der Polizei wurden sie an ihre Eltern übergeben.

Nach dem Vorfall warnt die Polizei vor den Gefahren solcher Taten und appelliert an alle Eltern, mit ihren Kindern über die Folgen solcher Aktionen zu sprechen. Steinwürfe können nicht nur Fahrzeuge beschädigen, sondern im schlimmsten Fall auch Menschen verletzen.

Trotz einer Anzeige haben die drei Jungen keine strafrechtlichen Folgen zu befürchten. In Deutschland gilt man erst ab 14 Jahren als strafmündig.