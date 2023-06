Autoindustrie

BMW baut X3 mit Verbrenner-Elektro-Kombi in Südafrika

BMW will in seiner Autofabrik in Südafrika bald auch Fahrzeuge mit Elektromotor herstellen.

Produktionsvorstand Milan Nedeljković sagte am Donnerstag im Werk in Rosslyn bei Johannesburg: "Ab 2024 werden wir den BMW X3 in Südafrika als Plug-in-Hybrid produzieren und in die ganze Welt exportieren." Dafür investiere das Unternehmen rund 200 Millionen Euro. Der Münchner Autobauer hatte Rosslyn vor 50 Jahren als erstes ausländisches BMW-Werk gegründet. Jahrzehntelang war es eine wichtige Säule für die Produktion der 3er-Reihe, bis 2018. Seither läuft dort der SUV X3 mit Verbrennermotoren vom Band - im vergangenen Jahr rund 62.000 Fahrzeuge. Bis heute wurden in Rosslyn gut 1,6 Millionen Autos gebaut und in mehr als 40 Länder exportiert. (dpa)

