vor 54 Min.

Deswegen sind Gebrauchtwagen so teuer wie noch nie

Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen Gebrauchtwagen zu kaufen, der sollte sich zuvor ausgiebig informieren – zum Beispiel beim Autohändler seines Vertrauens. Denn auch im Allgäu sind die Flitzer derzeit so teuer wie noch nie.

Plus Die Lage in der Gebrauchtwagen-Branche ist angespannt. Kunden zahlen Rekordpreise, Ware ist knapp. So schätzen Händler und Verbände im Allgäu die Situation ein.

Von Matthias Kleber

Rund 16.000 Euro haben Kunden im vergangenen Jahr durchschnittlich für einen Gebrauchtwagen in Deutschland bezahlt – fast 7000 Euro mehr als noch vor zehn Jahren. Das zeigt der jüngste Jahresreport der Deutschen Automobil Treuhand (DAT). So kostet ein WV Golf VII mit knapp 50.000 Kilometern auf dem Tacho je nach Ausführung aktuell schon mal 20.000 Euro. Diese Entwicklung macht sich auch in den Allgäuer Autohäusern bemerkbar – preiswerte Gebrauchtwagen sind rar. Aber woran liegt das eigentlich?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

